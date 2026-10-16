Catalunya enviará "seguramente esta tarde" una ES-Alert por las lluvias del fin de semana

Archivo - Una calle inundada en el barrio de Nou Barris en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdirector de prevención de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Ramon Cabello, ha afirmado que "seguramente esta tarde" se enviará una ES-Alert por la previsión de lluvias en las comarcas de la Selva, Vallès Oriental y Maresme y que esperan a la actualización del Servei Meteorològic de Catalunya para decidir si la alerta se extiende a otras comarcas.

Cabello ha explicado que no hay previsión de restricciones sino de recomendaciones aunque ha abierto la puerta a que puedan haber restricciones en caso de que el peligro "incremente mucho", ha dicho en declaraciones a los medios desde la Conselleria de Interior junto a la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca.

Tanto Cabello como Sarroca han remarcado que el episodio que empieza este sábado a las 14 horas y que se alargará hasta las 8 horas del domingo es diferente a los aguaceros de hace dos semanas y Sarroca no ha descartado que al Barcelonès, Vallès Occidental, Garraf, Baix Llobregat y Baix Penedès se les pueda elevar el peligro a la alerta roja en función de las actualizaciones de los modelos predictivos.

Sarroca ha explicado que se esperan chubascos "localmente intensos y torrenciales" por una situación de viento de gregal que puede provocar una leve alteración marítima e inestabilidad intermitente con una bajada de las temperaturas para el domingo, donde lloverá pero con menor intensidad.

Cabello ha pedido extremar precauciones sobre todo en la movilidad y ha llamado a reducir y minimizar "al máximo" los desplazamientos y procurar que estos, en caso de hacerse, se hagan por vías principales evitando vías secundarias.