Catalunya hará controles aleatorios en las PAU para detectar dispositivos durante los exámenes

Archivo - Pupitres de una facultad, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat ha afirmado que en las PAU se podrán efectuar controles aleatorios mediante detectores de dispositivos electrónicos para "garantizar el correcto desarrollo de las pruebas", han explicado fuentes del departamento a Europa Press.

Según ha avanzado 'El País' este lunes, Catalunya es una de las comunidades que en esta próxima convocatoria de la Selectividad, en junio, empleará detectores de frecuencia para descubrir a los alumnos que utilizan dispositivos para copiar durante los exámenes.

Desde el departamento señalan que los móviles, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo electrónico deben estar apagados y guardados en las mochilas durante el examen, ya que no se permite su uso en el aula, y recuerdan que se trata de una prueba piloto para evitar el "uso fraudulento durante los exámenes".