Catalunya inicia el curso de FP con "récord" de matriculados y unas 12.000 plazas vacantes

Niubó ve "un salto histórico" en implementación y reconocimiento social de la FP

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de alumnos matriculados en ciclos de formación profesional en Catalunya antes del inicio de curso es de 71.242 alumnos, "cifra récord", y unas 12.000 plazas vacantes, según ha explicado este viernes la consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó.

En declaraciones a los medios en una visita al Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ha afirmado que este récord de matriculados en el proceso de inscripción "confirma el buen trabajo y esfuerzo" del Govern en materia de FP.

La consellera ha dicho que el curso pasado el número alumnos matriculados durante el proceso ordinario fue de 61.573, por lo que se ha aumentado el volumen en un 13,58%, lo que ha calificado de "un salto histórico" en implantación y reconocimiento social.

Ha afirmado que "la gran diferencia" respecto a otros años es que la gran mayoría del alumnado podrá comenzar el curso este viernes, cuando se inician las clases, y no más tarde cuando mucho alumnado se matriculaba con el curso ya comenzado.

Los ciclos más demandados en grado medio ha sido Cuidados auxiliares de enfermería, con un 98,32% de las 7.001 plazas ocupadas; Sistemas microinformáticos y redes, un 84,69% de las 5.542 plazas, y Gestión administrativa, con un 85,91% de las 4.849 plazas que se ofrecían.

En grado superior, los más demandados han sido Educación infantil, con un 88,17% de las 2.875 plazas ocupadas, y Administración y finanzas, un 87,25% de las 3.327 plazas.

Niubó ha asegurado que a día de hoy se está "en torno a las 12.000 vacantes", pero ha dicho que ahora comienza el proceso de matrícula viva, y ha citado que desde el 8 de septiembre -cuando se publicó el mapa de vacantes de Catalunya-- se han matriculado 3.000 personas.

ALUMNOS NO ACABAN MATRICULÁNDOSE

La consellera ha destacado que 2 de cada 10 alumnos que obtuvieron una asignación a grados medios (9.033) no acabaron matriculándose durante el proceso ordinario, que tuvo tres tandas de asignación, cada una con su correspondiente periodo de matriculación que acabó el 4 de septiembre.

Niubó ha apuntado la duplicidad de matrícula en FP y Bachillerato, la inserción en el mundo laboral, cursar alguno de los itinerarios artísticos o deportivo u optar por una formación en un centro privado como causas para explicar el fenómeno.

En cuanto a los ciclos de grados superior, ha dicho que 3 de cada 10 alumnos asignados a grupos superiores (11.010 alumnos) no se han matriculado durante el proceso ordinario.