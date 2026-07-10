Catalunya lanza una campaña para alertar sobre posibles fraudes con IA durante el verano

Imagen de la campaña - GOVERN

BARCELONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha puesto en marcha una campaña de comunicación para fomentar el uso seguro de la IA en la planificación de las vacaciones de verano y alertar sobre los posibles fraudes y estafas generados a través de esta tecnología.

Bajo el lema 'Un estiu en bona companyIA?', la Generalitat busca alertar a los consumidores de que la IA puede ser utilizada para contenidos fraudulentos o engañosos, como alojamientos con imágenes falsas u ofertas de viajes, o crear páginas web que suplanten organismos oficiales para vender entradas, informa en un comunicado este viernes.

La campaña, con financiación europea de los fondos Retech, contiene materiales divulgativos como vídeos o series de imágenes que representan las situaciones más habituales y recomendaciones prácticas, y se difundirá por redes sociales a lo largo de toda la temporada de verano.