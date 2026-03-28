Catalunya lidera las exportaciones españolas a Australia con ventas que superan los 452 millones

Archivo - Un barco con contenedores en el Puerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Catalunya lidera las exportaciones españolas a Australia con ventas superiores a los 452 millones de euros en 2025, un 22,1% del total del país, impulsada por las 803 empresas que exportaron regularmente al país oceánico el año pasado.

Así lo revela un informe consultado por Europa Press elaborado por Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat, en el marco del nuevo acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Australia, que sostiene que representa una oportunidad para potenciar un flujo comercial que ya muestra una tendencia alcista en los últimos años.

El documento detalla que las ventas catalanas a Australia han experimentado un crecimiento del 89,3% en los últimos seis años, alcanzando los 452,4 millones de euros en el último ejercicio.

Este dinamismo ha permitido a Catalunya mantener una balanza comercial altamente positiva, con un superávit de 401,8 millones de euros, dado que las importaciones desde Australia se situaron en 50,7 millones de euros el año pasado.

IMPACTO DEL ACUERDO

El acuerdo de libre comercio UE-Australia dará a las empresas exportadoras de la UE un "acceso privilegiado" al mercado australiano, permitiendo eliminar más del 99% de los aranceles sobre las ventas de bienes de la Unión al país oceánico.

La Comisión Europea prevé que el acuerdo incrementará un 33% las exportaciones de la UE a Australia, hasta los 17.700 millones de euros anuales, así como un repunte del 87% en la inversión de la Unión en ese país.

PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

En la actualidad, un total de 803 empresas catalanas exportan al mercado australiano (durante al menos cuatro años consecutivos), representando el 4,4% del total de compañías exportadoras del territorio y el 33,2% del total de empresas exportadoras regulares españolas en el país oceánico.

El sector de la perfumería y la cosmética lidera las ventas con un 25,6% del total exportado, unos 116 millones de euros seguido de cerca por los productos farmacéuticos, que representan el 21,9%, representando unos 99,2 millones.

Los sectores industriales que Catalunya exporta a Australia, como la maquinaria, los productos químicos, los plásticos, los vehículos, los metales o el papel, hasta ahora gravados con un 5% de aranceles, se beneficiarán de la eliminación de estos gravámenes.

NUEVOS NICHOS Y MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS

Más allá de los sectores consolidados, el informe de Acció identifica "oportunidades relevantes" de los productos con aranceles más elevados, como los agroalimentarios o los servicios.

Así, las exportaciones catalanas de aceite de oliva, de vino y cava o de carne de cerdo se pueden beneficiar de la apertura comercial del acuerdo.

En este sentido, Acció advierte que aunque el acuerdo limita la cantidad de entrada de productos agrícolas australianos sensibles como la carne bovina, ovina y caprina, el azúcar, algunos productos lácteos y el arroz, la importación de estos productos procedente de Australia "puede aumentar la competencia y descontentar a los productores europeos, en especial los de la carne".

Por su parte, Australia presenta "oportunidades" en productos farmacéuticos, automoción sostenible, tecnologías digitales y verdes, biotecnología, maquinaria, productos químicos, alimentos de origen mediterráneo e infraestructuras, según el documento.