Catalunya llevará a la Bienal de Arte de Venecia un diálogo entre el ser humano y las estatuas

La consellera defiende conseguir un "pabellón nacional"

Catalunya llevará a la 58 Bienal de Arte de Venecia un diálogo entre el ser humano y las estatuas que tomará forma en una exposición sobre una quincena de monumentos catalanes, comisariada por Pedro Azara y en la que el actor Marcel Borràs protagonizará un "pasacalles" que invitará al público a interactuar con las estatuas.

Bajo el título 'Catalonia in Venice - To lose your head (Idols)', la exposición se podrá ver a partir del 11 de mayo y hasta el 24 de noviembre en los Cantieri Navali de la Isla de San Pietro de Venecia, dentro de los Eventi Colateralli de la Bienal, que en diez años ha reducido a la mitad el número de propuestas.

"Los monumentos no son para siempre, tienen una vida, nacen y mueren", ha subrayado el comisario, que aspira a reflejar la compleja vida de un total 15 monumentos recientes en Catalunya que han suscitado reacciones apasionadas: con desde lanzamientos de flores y besos, hasta mutilaciones y agresiones.

De las 15 obras abordadas en la muestra, llevarán cuatro monumentos originales a Venecia: el 'Paso de Semana Santa del Santo Entierro', de Salvador Martorell --procedente de Tarragona--; el 'Monumento a los caídos', de Genero Iglesias --actualmente en el depósito de Balaguer (Lleida)--; 'Recuerdo de una pesadilla', de Joan Brossa, y el 'Monumento a Lluís Companys', de Francisco López.

En el recorrido, se podrán ver ejemplos escultóricos que ilustran y contextualizan el fenómeno de la adoración y la destrucción de las estatuas, en Catalunya y en el mundo, lo que también se ilustrará a través de la performance de Borràs, un archivo, vídeos, fotografías y un libro de artista que investigarán la cuestión de la teoría de la recepción del arte.

La muestra, que supone un coste general de 485.000 euros, reflexiona sobre los tipos de reacción que se pueden generar ante determinadas imágenes de figuras antropomórficas, "llegando a la adoración de la estatua o a su mutilación o destrucción, como si estuvieran vivas", ha explicado el comisario.

El proyecto también cuenta con la colaboración de Albert Garcia-Alzórriz, quien ha llevado a cabo una videoinstalación titulada 'Ojos/Ojos/Ojos/Ojos' y rodada en un almacén en que se conservan restos de estatuas derribadas, así como el artista David Bestué, el arquitectos Tiziano Schürch y la documentalista Dolors Magallón, entre otros.

El título de la exposición juega con el doble sentido de la expresión 'perder la cabeza' de la tradición latina, han subrayado los impulsores de la muestra, que han hecho especial alusión al gesto iconoclasta de quitar la cabeza a estatuas y esculturas de un régimen denostado.

A juicio de Azara, "la destrucción y adoración de imágenes es un fenómeno universal", y existe una percepción muy generalizada de que las estatuas tienen vida propia, al margen del objeto más o menos artístico.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, ha celebrado que Catalunya participe en la Bienal por décimo año, y ha resaltado la capacidad del territorio de exportar "cultura de calidad".

LA CONSELLERA PIDE UN PABELLÓN NACIONAL

"Mi intención es dejar de formar parte de los Eventi Collateralli. La intención es acabar teniendo un pabellón nacional en la Bienal de Venecia", ha dicho.

La directora del Institut Ramon Llull (IRL), Iolanda Batallé, ha defendido la capacidad del arte contemporáneo de ser tan valioso como incomprensible, como la vida, y lo ha visto como miniatura de la experiencia de vivir: "Es volver a abrir los ojos, es volver a nacer".