Catalunya y Lombardía refuerzan su colaboración para apoyar al sector químico de ambas regiones

Reunión entre miembros de la Generalitat de Catalunya y de la región de Lombardía - GENERALITAT

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, se ha reunido este viernes en Milán con el consejero de Desarrollo Económico de la región de Lombardía, Guido Guidesi, para fomentar la cooperación y el posicionamiento estratégico de ambas regiones, especialmente, en el ámbito de la química.

Ambas partes han acordado intensificar las relaciones entre los respectivos ecosistemas industriales, promover proyectos compartidos y reforzar la coordinación en las relaciones con la Unión Europea, informa la Conselleria en un comunicado.

Sàmper y Gudesi ya mantuvieron un primer encuentro en esta dirección en noviembre en Barcelona, con metas como estimular la innovación a través de la participación conjunta en programas europeos, crear itinerarios formativos compartidos y facilitar la movilidad de talento entre ambos territorios.

La alianza también pretende incentivar la transición ecológica, con enfoques desde la descarbonización de los procesos industriales hasta el reciclaje químico, y presentarse de forma coordinada ante las instituciones europeas e influir en políticas sobre energía, regulación industrial y financiación de la transición.

El pasado mes de febrero, Catalunya tomó el relevo de Lombardía en la presidencia del European Chemical Regions Network (ECRN), la principal red europea de regiones líderes en industria química donde este sector es un eje clave en la economía y el empleo.