Catalunya mantiene activo el Infocat por el elevado riesgo de incendio por la entrada de viento

Helicóptero bombardero trabaja en las tareas de extinción del incendio en Pla de Manlleu, a 8 de julio de 2026, en Pla de Manlleu, Aiguamurcia, Tarragona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

TARRAGONA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activa este sábado la alerta del plan Infocat ante el elevado riesgo de incendio forestal que seguirá afectando especialmente al sur y oeste de Catalunya durante el fin de semana, ya que la entrada de viento de mistral puede favorecer la propagación del fuego.

Durante este sábado se prevé el riesgo muy alto o extremo en comarcas de Terres de L'Ebre, Camp de Tarragona y Ponent (Lleida), informa Protecció Civil en un comunicado.

Hay 195 municipios catalanes que tienen activo el nivel 4 del Pla Alfa y 6 espacios naturales han cerrado sus accesos: El Montell-Marmellar, Montsant, Prades, Tivissa-Vandellòs, Els Ports y Cardó-Boix (Tarragona).