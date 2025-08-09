Catalunya mantiene la alerta del Procicat por una ola de calor que aumentará los próximos días

Previsiones de calor para este domingo - PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT

El SMC también prevé mucha calor para las próximas noches y madrugadas

LLEIDA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantendrá la alerta del plan Procicat por una ola de calor que aumentará los próximos días, y se prevé que el lunes sea el más caluroso de la semana sobre todo en las zonas de Ponent (Lleida) y las Terres de l'Ebre (Tarragona), informa este sábado en un comunicado.

Es una ola de calor fundamentalmente en Lleida: las comarcas de Ponent y el Pirineo y Prepirineo Occidental.

Este sábado se han superado los 40 grados en varios municipios de Lleida, como los 40.6 de Oliola, 40.4 de Tremp, 40.1 de Albesa, 40 de Lleida y más de 39 en Seròs, Baldomar, Alfarràs, Torres de Segre y la Pobla de Segur.

DOMINGO Y LUNES

Este domingo el calor se mantendrá y extenderá a las comarcas del Alt Empordà (Girona), Alta Ribagorça, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d'Urgell, Segrià, Urgell y Vall d'Aran (Lleida), Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Terra Alta (Tarragona), y se prevé que la mayor intensidad esté en el Pallars Jussà, Pallars Sobirà y Alta Ribagorça (Lleida).

El lunes el episodio seguirá en esos lugares, se extenderá a todo el oeste y sur de Catalunya, y la mayor intensidad se prevé en el sur y oeste.

El calor intenso se mantendrá hasta mediados de la semana próxima, y el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emitido varios avisos para las próximas noches y madrugadas.

LAS NOCHES

Para la noche de este sábado y domingo hay avisos de calor nocturno en las comarcas de Ponent, Alt Empordà, Terres de l'Ebre y el litoral de Tarragona y Barcelona.

La madrugada del domingo al lunes, los avisos de calor nocturno se extenderán a más comarcas, afectando ya a todo el litoral y prelitoral catalán y las comarcas de Lleida y Terres de l'Ebre.