Catalunya necesita 702 integradores más en centros de alta complejidad, según Fundació Bofill

Archivo - Varios niñas con mochilas a la salida del colegio en una foto de archivo de Europa Press.- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Bofill ha calculado que Catalunya necesitaría sumar 702 integradores sociales y 357 educadores sociales adicionales en los 329 centros educativos de máxima complejidad y los 401 de alta complejidad.

La entidad estima que, para el curso 2025-26, hay 1 educador social por cada 4.590 alumnos con necesidades socioeconómicas o socioculturales, y 1 integrador social --con una titulación distinta pero tareas similares-- por cada 1.147 alumnos en esta situación, informa la fundación en un comunicado de este lunes.

Para los 275.400 alumnos con necesidades socioeconómicas o socioculturales (2024-25), para este curso y el siguiente, solo hay 60 educadores y 240 integradores.

"CAÍDA DRÁSTICA DE PROFESIONALES"

La Fundació ha alertado de que la desaparición de la financiación europea y del Plan de Mejora de Oportunidades Educativas (PMOE-PROA+) ha comportada "una caída drástica de profesionales" --de unos 415 a 300-- cuando 1 de cada 3 alumnos tiene alguna necesidad específica, el 35% del alumnado es pobre, la matrícula viva se ha duplicado en una década y el estrés docente se ha disparado.

Para la Bofill, esta "explosiva" combinación impide atender correctamente la creciente diversidad del alumnado catalán y consolidar un sistema inclusivo.

La entidad ha advertido de que el Plan de acción contra el abandono escolar prematuro presentado en noviembre "no concreta ampliaciones de estos perfiles", pese a recoger que son una medida recomendada por la Comisión Europea, ni fija objetivos para el personal orientador en los servicios educativos o territoriales.

En el último Anuario de la Educación, la Fundació Bofill propone, además de la integración de la atención social a los centros de mayor complejidad, definir mapas de recursos y personal no docente externo por zona educativa, así como tender a unificar horarios y condiciones laborales de profesionales docentes y no docentes, a regular y a clarificar funciones y responsabilidades en la atención socioeducativa del alumnado.