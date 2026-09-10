Catalunya y Osaka firman un memorando como un "primer paso" para avanzar en sus relaciones

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el vicegobernador de Osaka, Yamaguchi Nobuhiko, firman un memorando de entendimiento, con el conseller de UE y Acción Exterior Jaume Duch, a 10 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El do - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el vicegobernador de Osaka (Japón), Yamaguchi Nobuhiko, han firmado este jueves un memorando de entendimiento que quieren que sea un "primer paso" que permita avanzar en las relaciones entre ambos territorios.

"Es un primer paso de una relación que estamos seguros que será muy provechosa para todos", ha recalcado Illa en su intervención en el Palau de la Generalitat tras firmar con Nobuhiko el documento, acompañados por el conseller de UE y Acción Exterior Jaume Duch.

Para Illa, es importante establecer relaciones y llegar a acuerdos con otros territorios como Osaka con similitudes económicas y sociales con Catalunya, destacando que el firmado este jueves está muy centrado en ámbitos como la ciencia, la economía, la industria, el turismo y la gastronomía, entre otros.

JAPÓN

También ha subrayado las relación consolidada que Catalunya mantiene con Japón dado que fue "el primer país donde se abrió en los años 80 una delegación"; por el papel que juega en Asia; por la presencia de empresas japonesas en territorio catalán y el nivel de exportación a este país y porque fue el primer país al que viajó como presidente.

Además, ha explicado que la voluntad del Govern es que estos acuerdos sean a largo plazo y permitan establecer relaciones sólidas y construir equipos de trabajo, y para ello ve esencial mantener contactos presenciales: "Esto se ha ido produciendo en el ámbito de la salud o el de las nuevas tecnologías".

En la misma línea se ha pronunciado Duch, asegurando que con el memorando tienen la oportunidad de construir una relación "aún más fuerte, profunda y fructífera" en sectores como la cultura, la innovación, la investigación, la economía y la sostenibilidad.

NOBUHIKO

"Se trata de un acuerdo global en diversos ámbitos para afrontar retos globales", ha recalcado Nobuhiko, que ha vaticinado que Catalunya y Osaka serán buenos amigos.

En su primera visita a Catalunya, ha destacado su historia, tradiciones y monumentos, la ha definido como una región líder en el mundo y ha manifestado que espera que la firma del memorando sea sólo un punto de partida.

"Confío en que Osaka y Catalunya crezcamos juntos, contribuyendo a retos globales y reforzando el atractivos de nuestras ciudades", ha zanjado.