Catalunya otorgará 60 millones de ayudas a la industrialización para consolidar 27.000 empleos

BARCELONA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya otorgará, en el marco de las ayudas a la industrialización de 2025 del Pacto Nacional para la Industria, unos 60 millones de euros a 491 proyectos industriales que servirán para consolidar unos 27.000 puestos de trabajo en este sector.

Así lo ha explicado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el acto de balance de estas ayudas en Rubí (Barcelona), junto al conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y la alcaldesa, Ana María Martínez, al que han asistido representantes patronales y sindicales y otras autoridades.

La mitad del presupuesto de las ayudas será para los sectores de la producción y fabricación de productos de metal y automoción, el químico y el agroalimentario, "los tres sectores que más exportan de la economía catalana", ha dicho Illa.

Según cálculos del Govern, este tipo de ayudas servirán para consolidar puestos de trabajo industriales, unos 27.000, y también a crear nuevos puestos, cerca de 2.000; y se dedicarán principalmente al crecimiento de las empresas: "Casi un 85% en micro, pequeñas y medianas empresas, para ayudarlas a crecer".

De los 60 millones totales de ayudas, "las más grandes que se han dado nunca en Catalunya" en este ámbito, 49 millones se dedicarán a nuevas inversiones, unos 8,4 millones a garantías de financiación para empresas y cerca de 3 millones para reindustrialización.

El presidente ha destacado que las ayudas no se han concentrado en un lugar concreto de Catalunya, sino que se han otorgado a empresas de 197 municipios de 35 comarcas catalanas: "Prácticamente todo el mundo, todos los territorios, reciben estas ayudas".

Ha enmarcado este impulso a la industria en el Pla Responem y el Pla Catalunya Lidera, dos hojas de ruta del Govern para dar respuesta al plan arancelario de los Estados Unidos, y para conseguir que Catalunya se convierta en la economía líder de España, respectivamente.

PACTO NACIONAL POR LA INDUSTRIA

Illa ha subrayado la importancia de la industria para la economía catalana, y ha asegurado que el liderazgo económico de Catalunya pasa por tener una industria "fuerte".

En este sentido, ha explicado que desde el Govern trabajan para presentar a principios de 2026 el Pacte Nacional para la Industria hasta 2030, y que quieren que sea mediante el acuerdo con los agentes sociales y con el conjunto del arco parlamentario, si es posible: "Creo que lo será", ha sostenido Illa.

Por su parte, el conseller Sàmper ha dicho que, más que un plan de inversiones, debe ser un pacto con el sector y entre las fuerzas políticas, y que debe ser "realmente transformador".

"No hacer un pacto y tenerlo allí, sino realmente hacer crecer a nuestra industria, para transformarla y para que tenga un peso cada vez más importante en nuestra economía", ha valorado.