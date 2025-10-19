Catalunya participa en el encuentro MountResilience para aportar ideas a la Estrategia del Pirineo

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) participaron este mes de septiembre en el encuentro del proyecto europeo MountResilience en Finlandia, para aportar ideas y tomar ejemplos en la línea de la Estrategia del Pirineo, el documento que concreta el plan de acción para la transformación de este territorio.

Este encuentro busca reforzar la capacidad de adpatación al cambio climático de las regiones de montaña compartiendo conocimiento, informa el Departament en un comunicado este domingo.

La iniciativa trabaja con 6 regiones piloto que desarrollan experiencias concretas de adaptación al cambio climático, a partir de las cuales, regiones llamadas replicadoras, como Catalunya, pueden diseñar planes propios.

La adpatación del sector turístico en Laponia (Finlandia) ha sido uno de los temas tratados este año, junto con el pastoreo, que también se está viendo afectado por el cambio climático.

A través de estas experiencias la Generalitat trabaja para nutrir los proyectos de la Estrategia del Pirineo y el Observatorio de Alta Montaña con nuevas acciones que sirvan para adaptar y prevenir los efectos del cambio climático, explica el comunicado.