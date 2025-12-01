Catalunya registra 487 nuevos diagnósticos de VIH en 2024, una "ligera disminución" respecto a 2023

Archivo - Lazos rojos contra el VIH en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha registrado 487 nuevos diagnósticos de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en 2024, lo que supone una "ligera disminución" respecto a 2023, según datos del Centro de Estudios Epidemiológicos sobre las ITS y SIDA de Catalunya.

De los nuevos casos, que representan una tasa de 6,1 casos por 100.000 habitantes, el 82,1% corresponden a hombres y el resto a mujeres, con una media de edad de 39 años, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado en motivo del Día Mundial de la Sida, que se celebra cada 1 de diciembre.

En total se estima que 36.524 personas viven con VIH en Catalunya, con un "descenso gradual" durante el periodo 2010-2024, pasando de 12,2 casos por 100.000 habitantes en 2010 a 6,1 casos en 2024, con una reducción media anual del 4,4%.

La situación es "atribuible" a la expansión del tratamiento, que desde 2015 es universal, así como al aumento del uso de la profilaxis preexposición al VIH (PrEP) y al "amplio abanico" de intervenciones desplegadas en todos los ámbitos.

La principal vía de transmisión ha sido la sexual: un 53,6% de los nuevos diagnósticos se han producido en hombres que tienen sexo con otros hombres, y un 44,5% fueron en hombres y mujeres heterosexuales.

COMPROMISMO '95-95-95'

Catalunya ha progresado "de forma importante" en el conocimiento y el abordaje de la infección por VIH, ha incorporado nuevas herramientas para la prevención y ha conseguido mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los infectadas gracias a los avances en los tratamientos; además, la infección por VIH se ha convertido en patología crónica.

Todo ello ha permitido alcanzar el objetivo 90-90-90 de ONUSIDA para 2020, que fijaba que el 90% de personas infectadas por VIH debían saberlo; el 90% de estas en tratamiento, y el 90% de estas últimas tengan una carga viral indetectable.

En Catalunya, el 94% de personas infectadas por VIH lo saben; el 93% está en tratamiento, y el 96% de estas tienen una carga viral indetectable, y está en camino del objetivo 95-95-95 marcado para 2030 por ONUSIDA.

La Conselleria de Salud de la Generalitat trabaja con la de Igualdad y Feminismo y con el comité Primer de Desembre en el impulso del Pacto Social contra la discriminación de las personas con VIH, que fija las bases de la estrategia para resolver las posibles vulneraciones de derechos.

Además, coincidiendo con el 1 de diciembre, 120 entidades públicas y privadas se han adherido al manifiesto 'Por una respuesta global frente al VIH', promovido por la Subdirección General de Addiccions, VIH y Hepatitis Víricas (SGAVIHV).