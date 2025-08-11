Catalunya registra este lunes el día más caluroso del verano con 43,8ºC en Vinebre (Tarragona)

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha registrado este lunes el día más caluroso de este verano, con temperaturas récord en varios puntos de Ponent, Ebre y Prepirineu y en el que ha destacado Vinebre (Tarragona), que con 43,8ºC ha alcanzado la temperatura más alta registrada este año, ha informado el Meteocat en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

De hecho, han habido récords de temperaturas máximas en 5 de las 121 estaciones de la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas (XEMA) con datos de más de 20 años: Vinebre, con 43,8ºC; Ascó (Tarragona), con 42,2ºC; Batea (Tarragona), con 41,5ºC; Horta de Sant Joan (Tarragona), con 40,4ºC; y La Seu d'Urgell (Lleida), con 40ºC.

La noche del domingo fue además la más cálida de este verano, por el momento, en algunos sectores de Catalunya: la temperatura no ha bajado de los 25ºC en tramos del litoral y de los 20ºC en buena parte del interior, según el Meteocat.