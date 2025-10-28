Catalunya regulará las comunidades energéticas y las baterías para el almacenamiento eléctrico

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado un decreto ley que tiene por objetivo "hacer más competitivo, sostenible y seguro" el sistema eléctrico en Catalunya, con medidas en distintos ámbitos del sector eléctrico, como el almacenamiento mediante baterías, las energías renovables, las infraestructuras de transporte y distribución y las comunidades energéticas.

El objetivo es hacerlo más resiliente y acelerar el proceso de transición energética, informa la Generalitat en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

De esta manera se regula por primera vez la figura de las comunidades energéticas, es decir, las comunidades de personas que se unen para generar y gestionar su propia energía y servicios energéticos.

Se creará un registro de estas entidades y se regulará la participación de los entes locales en estas comunidades, dotándolas también de más autonomía.

Además, entre otras cosas, se prevé la creación de mesas de diálogo social en cada veguería, y se establecen mejoras en los procedimientos de participación local, para incentivar la participación ciudadana y aumentar la información disponible por parte de las personas.

También se regula por primera vez la instalación de baterías, que reducen el riesgo de apagado al sistema eléctrico y contribuyen a la rápida recuperación del suministro, entre otras cosas.

De esta forma, las empresas desarrolladoras de los proyectos, los ayuntamientos y la ciudadanía dispondrán de una regulación sobre cómo tramitar este tipo de instalaciones y que permitirá acelerar su implementación con plenas garantías para todos los actores implicados.