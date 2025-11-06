Catalunya se suma a la Ventanilla Única Digital para prevenir irregularidades en alquiler turístico

Archivo - Dos turistas con maletas en el centro de Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Dirección General de Turismo del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, se ha integrado en la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos de corta duración, una herramienta del Ministerio de Vivienda para establecer un registro único para servicios de alojamiento turístico de corta duración.

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y el decano de los Registradores de Catalunya, Vicente José García-Hinojal, han firmado el convenio, que servirá para controlar y prevenir irregularidades en el sector del alquiler turístico, informa la Conselleria en un comunicado este jueves.

Esta integración tiene como objetivo mejorar el control, transparencia y coordinación administrativa sobre el mercado de las viviendas y habitaciones de uso turístico mediante el acceso a datos verificados para reforzar la inspección y el diseño de políticas públicas.

El Departamento acusa a "la falta de información fiable sobre elementos como la identidad de los anfitriones, la ubicación de los alojamientos o la duración de las estancias" las dificultades a la hora de evaluar el impacto real de esta actividad.

La adhesión al sistema del Ministerio también se concreta a través de la suscripción a un convenio con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles de España.

Se trata de un instrumento que fija un canal de intercambio de datos para verificar el cumplimiento de los requisitos de las normativas municipales y autonómicas y las restricciones del uso turístico que las comunidades de propietarios aprueben en sus estatutos.