Catalunya supera los 230 espacios de memoria y "consolida" la preservación de este patrimonio

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BARCELONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha alcanzado durante el primer semestre del año la cifra de 231 espacios de memoria integrados en la Xarxa d'Espais de Memòria de Catalunya, impulsada por el Memorial Democràtic, y esta cifra "consolida" la preservación del patrimonio democrático.

Según informa la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat este sábado en un comunicado, hay 70 espacios en Barcelona, 68 en Lleida, 48 en Tarragona y 45 en Girona, y estas cifras ponen "de manifiesto el compromiso cada vez más grande de los municipios para recuperar, proteger y dar a conocer este patrimonio memorial".

El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, destaca que llegar a los 231 espacios es la "constatación de que la memoria democrática forma parte, cada vez más, de las políticas públicas del país y de la voluntad de muchos municipios de preservar y explicar su historia".

También remarca que los espacios de memoria son "herramientas de conocimiento, reflexión y transmisión de valores democráticos, especial para las nuevas generaciones".

El Departament señala que el aumento de los espacios de memoria "coincide con una sensibilización cada vez más grande de las administraciones públicas hacia este patrimonio": se han presentado 71 solicitudes este año a la convocatoria de subvenciones del Memorial Democràtic para actuaciones de recuperación, conservación y puesta en valor del patrimonio memorial.