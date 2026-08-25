Catalunya suscribe un memorando de entendimiento con Osaka (Japón) vigente hasta 2029

Reunión del Consell Executiu del martes 25 de agosto - Europa Press

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes suscribir un memorando de entendimiento (MOU) con el Gobierno de Osaka (Japón) para promover los nexos entre Catalunya y la prefectura de la tercera ciudad más grande del país nipón con vigencia hasta 2029.

La alianza incluye la cooperación en las relaciones institucionales, comerciales y de investigación, además del impulso de los intercambios en el turismo, la cultura gastronómica y la innovación, según ha explicado el Govern en un comunicado con los acuerdos alcanzados por el Consell Executiu.

El acuerdo "establece las bases para futuras colaboraciones entre los dos territorios", según el Govern.

INVESTIGACIÓN Y TURISMO

En materia de investigación, el MOU contempla la "consolidación de la cooperación" entre la institución catalana que impulsa el ecosistema de ciencias de la vida y la salud, el Biocat, y el Osaka Bio Headquarters, con funciones similares en la prefectura japonesa.

Se impulsará la relación entre la Agència Catalana de Turisme y el Osaka Convention and Tourism Bureau, además de potenciar los intercambios en los ámbitos de las ciencias de la vida, el envejecimiento saludable, la salud digital, la biotecnología, la descarbonización, las energías renovables, el hidrógeno y otras tecnologías sostenibles.

COOPERACIÓN "CONSOLIDADA"

El Govern y la Prefectura de Osaka, junto al resto de departamentos y organismos implicados, celebrarán reuniones anuales de trabajo para hacer seguimiento del acuerdo.

Los dos territorios mantienen una relación de cooperación "consolidada en varios ámbitos estratégicos", y la Delegación del Gobierno en Japón colabora desde 2022 con la administración de Osaka.

El Govern ha destacado el MOU propio que firmaron la Agència Catalana de Turisme y la Osaka Convention en 2023 para "impulsar la promoción turística mutua y reforzar la colaboración en el sector del turismo de reuniones".

Asimismo, el ejecutivo ha puesto en valor la "trayectoria centenaria" de las relaciones entre Catalunya y Japón y ha destacado la conmemoración del Any Catalunya-Japó entre marzo de 2025 y marzo de 2026, incluida en el Pla Japó 2024-2027 y la Estratègia Àsia 2025-2030.