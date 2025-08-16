Catalunya tendrá calor muy intenso este sábado excepto la Cerdanya y Val d'Aran (Lleida)

Mapa de peligro de incendio en Catalunya para este sábado - AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT

13 comarcas tienen peligro extremo de incendio y 9 espacios naturales restringen el acceso

LLEIDA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Catalunya tendrá calor muy intenso este sábado desde mediodía y durante toda la tarde, excepto las comarcas de la Cerdanya y la Val d'Aran (Lleida).

Protecció Civil de la Generalitat mantiene en alerta su plan Procicat por calor muy intenso diurno y nocturno, que empezó el jueves 14 y durará hasta principios de la próxima semana, informa en un comunicado.

El peligro por calor se prevé especialmente alto este sábado en la Alta Ribagorça (Lleida) y en las comarcas del Alt Empordà (Girona), Ribera d'Ebre, Baix Ebre y Montsià (Tarragona).

Habrá calor nocturno intenso, con afectación de madrugada en las comarcas de todo el litoral y prelitoral.

Este viernes, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) actualizó los avisos de calor diurno y nocturno muy intenso para el sábado, domingo y lunes.

Desde este sábado está activado el nivel 4 del plan Alfa por peligro extremo de incendio en 126 municipios de 13 comarcas y queda restringido el acceso a 9 espacios naturales.

DOMINGO

El nivel máximo de peligro por calor llegará este domingo 17 con temperaturas que podrían rondar los 44 grados en las Terres de l'Ebre (Tarragona) y el Alt Empordà (Girona).

Toda Catalunya tendrá calor muy intenso desde mediodía y durante toda la tarde.

Las comarcas que llegarán a tener peligro muy alto serán Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Priorat, Baix Camp, Tarragonès (Tarragona) y Alt Empordà (Girona).

De noche, el calor nocturno intenso afectará de madrugada a las comarcas del litoral central, del litoral y prelitoral sur, las Terres de l'Ebre (Tarragona), las comarcas de Ponent (Lleida) y el Alt Empordà (Girona).

El SMC prevé que la ola de calor dure hasta el lunes, aunque el calor intenso aflojará.

Con esta alerta, el plan de actuación para prevenir los efectos de las posibles olas de calor sobre la salud (Pocs) está en fase 2.

Este viernes se superaron los 40 grados en puntos de las Terres de l'Ebre y del Priorat (Tarragona), como Vinebre (Ribera d'Ebre) con 42,6, Aldover (Baix Ebre) con 41,6 y El Masroig (Priorat) y Torroja del Priorat (Priorat) con 41,1.