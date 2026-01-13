Catalunya tiene en trámite 65 expedientes por incumplir en anuncios o en el tope del alquiler

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya ha iniciado y tiene en tramitación actualmente un total de 65 expedientes por posibles sanciones ante incumplimientos de la ley de vivienda respecto a la información previa en la firma de un alquiler en anuncios, o por superar el tope a los precios en las zonas tensionadas.

Así lo ha explicado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa de este martes posterior al Consell Executiu, en que ha detallado que 35 son por el primer supuesto, a cargo de la Agència Catalana de Consum, y 30 por el segundo, a cargo de la Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Lo ha dicho en respuesta a las exigencias de los Comuns para negociar con el Ejecutivo los Presupuestos para 2026, que han reclamado sanciones vinculadas a la ley de vivienda, a lo que Paneque ha replicado que comparten la preocupación por este tema, pero que es un tema que requiere de "sus tiempos y sus trámites".

"Las garantías que deben ofrecerse en un expediente de esta tipología requieren un tiempo, se deben dar plazos muy pautados y determinados a quien se está siguiendo a través de este expediente, para que dé respuesta y dé información", ha argumentado.

La consellera ha explicado que espera que "los próximos días o semanas alguno de estos expedientes llegue a la finalización de su incoación", y que se establezca por parte de la Generalitat, si corresponde, la sanción.

"El mensaje del Govern es que debe cumplirse y, por tanto, existe un régimen sancionador aprobado y quien lo incumpla debe sentir, como en cualquier ámbito normativo, que este incumplimiento implica sanciones", ha añadido.

COMPRA ESPECULATIVA

Sobre el grupo de expertos puesto en marcha por el Govern con los Comuns para estudiar la limitación de la compra especulativa de vivienda, ha dicho que la semana que viene los estudios de este grupo estarán "finalizados", y que posteriormente se renuirán con los expertos y representantes de la formación para ver el encaje que puede tener la aplicación de estos informes.

"La limitación del uso de las compras efectuadas, ya saben, siempre con carácter temporal y en zonas geográficamente delimitadas, que serían las zonas de mercado tensionado", ha puntualizado.

TASA TURÍSTICA

Respecto al acuerdo del Govern con ERC y Comuns para aumentar la tasa turística, ha mostrado satisfacción porque se haya alcanzado el mismo, aunque no ha concretado la cantidad extra de recursos que podrá recaudar la Generalitat con este aumento.

"Saben que el Ayuntamiento de Barcelona, y el resto de ayuntamientos, tienen un margen de aplicación y, por tanto, hasta que no se acote ese margen, también es difícil hacer predicciones de qué cantidad se puede recaudar", ha explicado.