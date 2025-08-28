Catalunya vacunará de gripe y Covid desde el 22 de septiembre y prevé un avance de la temporada

En la temporada epidémica 24-25 hubo un 50,5% menos de ingresos hospitalarios

BARCELONA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Catalunya comenzará la vacunación de gripe y Covid-19 el 22 de septiembre en los principales grupos de riesgo y la Conselleria de Salud de la Generalitat ha previsto que se produzca un "cierto avance" de la temporada epidémica de entre 2 y 4 semanas.

Lo ha explicado el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, en rueda de prensa este jueves, donde ha dicho que en el grupo del 22 de septiembre están las personas de residencias, los mayores de 80 años y mujeres embarazadas, y que, como novedad, este año se incluye a niños y personal sanitario y sociosanitario.

"Esto es importante, también pensando en que seguramente, no tenemos la certeza del 100%, pero podemos prever un cierto avance de la temporada epidémica de entre 2 y 4 semanas. Por lo tanto, tenemos que comenzar también a vacunar (a estos grupos), y vacunar cuanto antes mejor", señala.

El resto de población podrá vacunarse a partir del 13 de octubre, y el secretario de Salud Pública apunta que el objetivo es tener a la mayor parte de la población diana --ya sea por edad o enfermedades crónicas-- vacunada "antes de que acabe el año".

Además, explica que, como en cada campaña, habrá vacunas disponibles durante toda la temporada epidemiológica, pero que la concentración de la actividad será desde el inicio de la campaña hasta mediados de diciembre, e insiste en que la "vacunación precoz es muy importante".

RECOMENDACIONES

Preguntado por la recomendación de la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad de hacer dos campañas diferentes para la gripe y el Covid, así como incrementar a los 70 años la edad para empezar a vacunar contra el Covid, Fernández ha dicho que es una recomendación que han valorado, pero que quieren "mantener el mismo criterio que las temporadas anteriores".

Así, se mantiene la recomendación de empezar a vacunar de gripe y Covid a partir de los 60 años, por tanto "sin alteraciones en los grupos de edad con respecto al año anterior"; y potenciar más la vacunación de profesionales sanitarios que, en sus palabras, en las recomendaciones estatales ha quedado un poco diluida.

TEMPORADA 24-25

Con respecto a la temporada 24-25, Fernández asegura que ha sido "parecida" a las anteriores, con una duración de unas 20 semanas, y destaca que se ha producido una reducción global de los ingresos del 50,5% respecto al año anterior.

El subdirector general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública, Jacobo Mendioroz, ha señalado que el pico máximo de incidencia de la gripe fue de 556 casos por 100.000 habitantes y los ingresos máximos de 164; y que la incidencia de Covid es casi "la mitad" del año anterior.

Mendioroz destaca que esta temporada pasada ha habido más casos pero menos ingresos hospitalarios en comparativa, y lo atribuye a que las vacunas han ayudado a proteger a la población vulnerable; y Fernández señala que el 55% de los ingresados por gripe no estaban vacunados, así como el 75% del total de los de UCI.

VACUNAS

La jefa del Servicio de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud Pública, Montse Martínez, ha explicado que la cobertura de vacunación total de gripe en la temporada 24-25 fue del 38,10% y en Covid del 29,80%, y destaca: "Seguimos estando por encima de las coberturas que había en periodo prepandémico".

Donde mayor ha sido la vacunación es entre las personas de 80 años o más (66,40% vacunados de gripe y 56,50% de Covid) y en los de 60 años o mas (46,90% de gripe y 37,40% de Covid); y ha habido un aumento de la cobertura en los de 6 a 59 meses (menores de 5 años) del 27% con respecto a la anterior, pasando del 28,2% al 35,8%.

Por otro lado, la cobertura en personal sanitario contra la gripe sigue en cifras similares, ya que está en el 25,3% (la temporada anterior era del 25,4%); y por zonas, las regiones sanitarias de Barcelona ciudad y Lleida son las que han tenido mejores coberturas, y ha sido inferior en Girona, el Penedès y la Catalunya central.