Cataluña vacunará a grupos prioritarios contra la viruela del mono a partir del jueves

Se les dará cita en el Hospital Clínic, el BCN Checkpoint y la Unidad de ITS Drassanes-Vall d'Hebron

La secretaria de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña, Carmen Cabezas, ha explicado que iniciarán la vacunación contra la viruela del mono a las personas de los grupos prioritarios el jueves y los empezarán a contactar para darles cita previa este miércoles.

En rueda de prensa, Cabezas ha concretado que la vacunación previa a la exposición de la enfermedad se hará a "fundamentalmente" a hombres que tienen sexo con otros hombres y estén en programas de Proxilaxis Pre Exposición (PrEP) y en programas de prevención de personas que ya tienen el VIH.

Estas personas, además, deberán ser menores de 45 años, no haber recibido la vacuna con anterioridad, no haber sufrido la enfermedad, no ser contacto estrecho de un caso de viruela del mono en los últimos diez días, no presentar síntomas compatibles con la enfermedad y no presentar contraindicaciones generales de cualquier vacuna.

Catalunya dispone de 1.643 vacunas de las 5.300 que ya han llegado a España y se dará cita y administrará las dosis en tres puntos: el Hospital Clínic de Barcelona, el BCN Checkpoint y la Unidad de ITS Drassanes-Vall d'Hebron.

También se vacunará a personas que hayan estado expuestas al virus y puedan tener complicaciones como menores, mujeres embarazadas y personas en tratamiento con inmunosupresores, así como a profesionales sanitarios que haya atendido un caso sin la protección adecuada.

Cabezas ha remarcado la importancia de administrar la vacuna cuatro días después de la exposición y ha concretado que localizarán estas personas que precisan la vacuna postexposición a través de la vigilancia epidemiológica.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Catalunya ha registrado 1.025 casos confirmados de viruela del mono de unos 1.407 caso sospechosos o probables, la mayoría hombres de entre 20 y 60 años que iniciaron sintomatología entre el 5 de mayo y 16 de julio.

Cabezas ha confirmado que hay transmisión comunitaria en Catalunya y ha defendido que las vacunas ayudarán pero ha lamentado que se podrá dar cobertura a todas las personas en riesgo porque la disponibilidad de dosis es limitada.

La secretaria ha detallado que Catalunya dispone de "un tercio" de las dosis disponibles en España porque han decidido el reparto en base al volumen de población, el número de casos positivos de viruela del mono y el número de personas que reciben la PrEP o que tienen VIH.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN

El director médico de BCN Checkpoint-BCN PrEP-Point, Pep Coll, ha subrayado la importancia de detectar lo antes posible los casos positivos y de que estos hagan aislamiento y sigan unas normas domesticas como no compartir ropa ni toallas y utilizar la mascarilla, entre otros.

Sobre la vigilancia epidemiológica, ha resaltado la identificación y seguimiento de contactos para que estos estén en observación y, en caso de que sea alguno de los grupos prioritarios en la estrategia, reciba la vacuna postexposición.

Como medidas de protección, ha destacado la abstinencia sexual o la reducción del número de parejas sexuales así como utilizar preservativo, aunque ha aclarado que tiene una efectividad "muy limitada".

Ha descrito otras medidas como equipos de protección individual para los profesionales sanitarios en contacto con pacientes y dar una "buena información" a la población, especialmente entre la más susceptible de infectarse, pero evitando el estigma social.