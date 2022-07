Aragonès emplaza de nuevo a Junts a sentarse en la mesa de diálogo

Junts y ERC vuelven a mostrar sus diferencias a las puertas de la reunión de la mesa

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha vuelto a emplazar a Junts a participar en la delegación del Govern que asistirá a la reunión de la mesa del diálogo con el Ejecutivo central la última semana de julio.

"Fue mi compromiso de investidura y es el primer punto del plan de Govern que compartimos", ha dicho durante la sesión de control al ser preguntado por el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, después de que este partido diera por terminada la mesa en su congreso este fin de semana.

Aragonès ha asegurado que la posición de Junts "no es ninguna sorpresa", y ha añadido que, de la misma manera que coinciden al señalar los problemas, deben hacerlo para encontrar soluciones.

Citando a Nelson Mandela, ha afirmado que, cuando uno espera las condiciones ideales para actuar, estas nunca llegan: "Mi propuesta es afrontar esta negociación con el Estado. Si hay otra concreta, estoy dispuesto a valorar. Por ahora no está".

"Les vuelvo a tender la mano y les pido que nos ayuden a formar parte de las soluciones, como estoy convencido de que en su interior están convencidos de que este es el camino", ha insistido, después de que Batet haya criticado que la mesa no ofrece la posibilidad de una negociación real.

En cuanto a la reunión de la mesa de la semana que viene, Aragonès ha dicho que la afrontan con la voluntad de llegar a acuerdos concretos y lograr avances en la carpeta "antirrepresiva" para abordar la raíz del conflicto, en sus palabras.

Ha advertido de que será un proceso complicado y que serán necesarias varias rondas de negociaciones: "La ciudadanía necesita que hablemos claro. No será fácil, habrá muchas dificultades", ha sostenido, al ser preguntado por el diputado de ERC Josep Maria Jové.

En su intervención, el diputado de ERC ha subrayado que la mesa de diálogo abre una ventana de oportunidad y que es una irresponsabilidad no aprovecharla, puesto que el "no a todo" no acerca ni la independencia, ni la amnistía ni la autodeterminación, ha dicho.

MUNDIAL DE FUTBOL Y AP-7

También durante la sesión de control, el líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha reprochado a Aragonès que ningún representante del Govern participara en una reunión de la Federación Autonómica de Fútbol para que España acoja los mundiales de 2030: "Piensan poner palos en las ruedas para la candidatura del 2030, como han hecho con la fallida candidatura de los JJ.OO. de Invierno?".

El presidente ha replicado que la Generalitat trabaja para acoger los eventos que sean de interés para Catalunya, y ha apuntado: "Hay muchas selecciones del mundo que me gustan y que probablemente me gustaría ver jugar en Catalunya".

"¡Pues haga lo que tenga que hacer para verlas jugar, señor Aragonès!", ha replicado Carrizosa, que ha pedido al Govern no dejar vacías las sillas en las negociaciones sobre temas que puedan afectar a Catalunya y ha reivindicado la cooperación entre Barcelona y Madrid.

En el turno de réplica, Aragonès ha reprochado a Carrizosa que en la última sesión de control antes de las vacaciones le haya preguntado sobre fútbol, a la vista de la situación económica y la inflación: "Acabar este periodo de sesiones en la que usted me viene a preguntar por la Selección Española y cómo vibra cuando ve banderas españolas ---que le felicito, yo no lo hago, no me sale-- es el mejor resumen de cuál ha sido su actividad parlamentaria durante este año".

AP-7

A preguntas del PP sobre la AP-7, Aragonès ha asegurado que trabajan junto al Ministerio de Transportes para mejorar las infraestructuras y ha recalcado que el Govern prioriza el ferrocarril con el Corredor Mediterráneo que, según ha criticado, el Gobierno del PP dejó "en un cajón".

El líder del PP, Alejandro Fernández, le ha acusado de tener prejuicios contra el vehículo privado, ha sugerido ampliar en dos carriles la AP-7 para evitar atascos o liberar la C-32, y lamentado que, para el Govern, "lo del transporte público sea siempre para los demás".