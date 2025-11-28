Cateb, la Oficina del Parlamento Europeo y Maria Lluïsa Martínez, premios Comunicació Corporativa 2025

Los galardonados en los Premis Comunicació Corporativa 2025. - COL·LEGI DE PERIODISTES

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb), la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona y la directora de Comunicación de CaixaBank, Maria Lluïsa Martínez, han sido galardonados en la XV edición de los Premis Comunicació Corporativa Pilar Casanova.

Los galardones son concedidos anualmente el Grup de Treball de Comunicació Corporativa del Col·legi de Periodistes de Catalunya y en la edición de este año se han presentado 10 candidaturas.

El Premio a la Mejor Acción de Comunicación ha sido otorgado al Cateb, presentado por la periodista colegiada Anna Bellorbí Vilaplana.

La campaña 'Rehabilitadas Unidas, ¿Diga?' ha sido reconocida "por su originalidad y capacidad de convertir un mensaje técnico sobre rehabilitación energética y sostenible en un relato cercano, entendedor y memorable, gracias al uso del humor, la teatralización y un formato audiovisual fresco e innovador protagonizado por la compañía La Cubana".

El Premio Innovación en Comunicación se ha concedido a la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona y Amical de Mathausen y otros campos presentado por el colegiado Sergi Barrera Perea.

VALOR SOCIAL Y EXCELENCIA

El jurado ha valorado el proyecto 'Recuerdos contra el olvido: 80 años haciendo memoria' por "su capacidad de articular una propuesta comunicativa de alto valor social, ético y pedagógico, que une memoria histórica, participación ciudadana e innovación narrativa".

El Premio a la Trayectoria se ha entregado a Maria Lluïsa Martínez Gistau en reconocimiento de "más de tres décadas de excelencia y liderazgo en la comunicación corporativa".

La candidatura ha sido aprobada por unanimidad en propuesta del jurado del Grup de Comunicació Corporativa del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

El jurado ha valorado "su dilatada carrera ocupando cargos de máxima responsabilidad en CaixaBank, actualmente como directora de Comunicación y Relaciones Institucionales y miembro del Comité de Dirección, consolidando una trayectoria marcada por el rigor, la visión estratégica y el impacto institucional".