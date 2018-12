CatECP dice que sus 10 medidas "son irrenunciables y necesarias" para aprobar los Presupuestos

Publicado 27/11/2018 18:09:18 CET

Los comuns critican que el Govern "no quiera conseguir más ingresos" con una reforma fiscal

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de CatECP en el Parlament de Catalunya, Susana Segovia, ha asegurado que las diez medidas que han presentado son "irrenunciables y necesarias para salir de la situación de emergencia" y ha apuntado que no cree que su grupo pueda apoyar unos Presupuestos que no las contemplen.

En rueda de prensa este martes, Segovia ha celebrado que el Govern les haya citado el jueves para negociar sobre los presupuestos, aunque ha lamentado que la "no haya sido propositivo sino reactivo" a las medidas presentadas por su grupo parlamentario.

Ha pedido al Govern que el encuentro del jueves sea "una reunión de trabajo y no una nueva foto", a la que acudan con propuestas que den respuesta a las demandas sociales, ya que consideran que no pueden atrasar más la presentación de las cuentas.

También ha criticado que ERC y JxCat se nieguen a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que "no quieran conseguir más ingresos" a través de una reforma fiscal y una reducción del fraude fiscal, tal y como ha propuesto CatECP en el Parlament.

Segovia ha explicado que mediante una reforma fiscal del IRPF, una reforma ambiental fiscal y un mayor control del fraude fiscal puede llegar para presentar unos presupuestos que cumplan con sus 10 requisitos, "y un poco más", ha añadido la portavoz de los comuns.

En concreto, creen que se podría llegar a recaudar hasta 800 millones de euros al año con el control del fraude fiscal, por lo que ha pedido una apuesta por la agencia antifraude, y ha indicado que no entienden "cómo se pueden presentar unos presupuestos progresistas y de justicia social con unos niveles tan altos de fraude".

Por eso, han emplazado a ERC a que "muevan ficha y aterricen una propuesta" de presupuestos que sea fiel a sus principios sociales que, según Segovia, los han llevado a gobernar, ya que ha defendido que están al mando de consellerias que mueven el 70% del presupuesto total de la Generalitat.

HUELGA SANITARIA

En referencia a la huelga en la atención primaria, Segovia ha señalado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tiene dos opciones: "O escuchar las demandas ciudadanas, o prorrogar la precariedad", y ha tildado de heroico al sector sanitario catalán.

Ha valorado que la petición de tener 12 minutos por consulta y de no atender a más de 28 pacientes al día "no es pedir demasiado", y ha tildado de fracaso la negociación del sector sanitario y el Govern, que según ella no ha sido capaz de hacer unas propuestas mínimamente dignas.

MULTA A BORRELL

Preguntada por la multa de 30.000 euros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores al ministro de Exteriores, Josep Borell, por el uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa, Segovia ha defendido que esta multa "es más que suficiente para poner en duda la continuidad" del ministro.

Por ello, la portavoz ha pedido a Borrell y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que estén a la altura" de un Gobierno que inició su mandato con una moción de censura que condenaba la corrupción del anterior Ejecutivo, y ha asegurado que otros socialistas han dimitido por menos.