La Catedral de Barcelona recupera una pintura barroca del siglo XVII en su Sala Capitular

Imagen del cuadro en la Sala Capitular de la Catedral - CATEDRAL DE BARCELONA

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Barcelona ha restaurado una pintura barroca de grandes dimensiones de finales del siglo XVII, conocida como el Cristo Crucificado, y que ha sido expuesta en su Sala Capitular.

El cuadro, que ha sido presentado este miércoles, llegó al templo barcelonés hace 350 años por la canonización de San Olegario, antiguo obispo de Barcelona y figura central en la historia de la Catedral, explica un comunicado.

Los trabajos de restauración han durado 10 meses, durante los cuales se ha limpiado y desinsectado, se ha arreglado el desgarro que presentaba el soporte de tela y se han realizado diferentes pruebas radiográficas con las que se llevará a cabo una investigación para obtener más información sobre la obra.