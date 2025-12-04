El CCCB profundiza en el imaginario y "radicalidad literaria" de Mercè Rodoreda en una exposición

Una mujer visita uno de los espacios de la muestra - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) profundiza en la exposición 'Rodoreda, un bosc' en el imaginario y la "radicalidad literaria" de Mercè Rodoreda y reivindica la contemporaneidad de su obra, con temas como la inocencia, el deseo, el suicidio, el desarraigo el escarnio y la metafísica.

En rueda de prensa este jueves, la directora del CCCB, Judit Carrera, ha afirmado que esta autora es una de las voces más relevantes y universales de la literatura catalana, y que la muestra quiere subrayar la contemporaneidad de Rodoreda "y subrayar los puentes entre su obra y el presente".

La exposición se podrá ver a partir de este viernes 5 de diciembre hasta el 25 de mayo de 2026, y presenta 400 piezas, entre obra plástica (pintura, dibujo, grabado, escultura y fotografía), instalaciones artísticas, documentos y audiovisuales.

El recorrido pone en diálogo la literatura de Rodoreda con la obra de creadores de diversas disciplinas y diferentes épocas como Remedios Varo, Pina Bausch, Marc Chagall, Leonora Carrington, Picasso, Suzanne Valadon, Ramon Casas, Fina Miralles, Joan Ponç, Tura Sanglas, Dora Maar, Toni Catany, Man Ray o Laia Abril.

Comisariada por la ensayista y crítica Neus Penalba, incorpora documentos originales del fondo de la Fundació Mercè Rodoreda; y Martí Sales es el responsable de la selección de los proyectos de nueva creación que se han encargado expresamente para la exposición a Cabosanroque, Mar Arza, Carlota Subirós, Èlia Llach y Oriol Vilapuig.

MUESTRA

Penalba ha asegurado que usó el concepto de bosque como "idea "orgánica y alegórica que permite abarcar los grandes temas que se repiten en la literatura de Rodoreda", además de que establece un diálogo entre su obra y las 400 obras de diferentes artistas.

"El objetivo de 'Rodoreda, un bosc' no es reproducir un momento cultural ni referentes pictóricos que la influenciaron a ella. El objetivo de la muestra no es biográfico, lo que nos importa es reivindicar la contemporaneidad y radicalidad de su obra", insiste.

Explica que las flores, los bosques y diferentes elementos naturales son una referencia constante en su obra y vehiculan temas: el desarraigo político, como se ve en 'Quanta, quanta guerra...'; el parto y la maternidad, como en 'La plaça del Diamant' y 'El carrer de les Camèlies'; y a veces "reproducen la maldad estructural de la sociedad", como en 'La mort i la primavera'.

"La obra de Rodoreda es ecléctica, difícil, y quizás no la hemos visto lo suficientemente bien; supone adentrarse en un bosque de referentes", además de que cree que toda la literatura de Rodoreda está atravesada por el baile entre la luz y la oscuridad, en sus palabras.

El jefe de exposiciones del CCCB, Jordi Costa, afirma que en esta exposición la voz central es la de Rodoreda pero que es "una voz que resuena, se multiplica y muta en un conjunto de obras ajenas" y que, además de las obras, en la muestra también se podrá escuchar un fragmento de 'Mirall Trencat' traducido en varias lenguas.

ÁMBITOS

La muestra se articula alrededor de 6 ámbitos diferentes, como 'Innocents', que explora los narradores de las obras de Rodoreda --el jardín, los ojos de un niño o los suicidas--, unos "narradores cándidos, porque la inocencia no juzga, y puede mostrar todo el espectro de la realidad", señala Penalba.

Otros ámbitos son 'Desig', sobre los amores no tan románticos o el escarnio; 'Quanta guerra', donde aborda la revolución, el hambre y los muertos; 'Casas y calles', sobre el exilio y las casas abandonadas; 'Metamorfosi', de la fusión con la naturaleza y narrar "desde el otro lado"; y 'Alma', que aborda el sincretismo espiritual y los sueños y pesadillas.

En el marco de la exposición se llevarán a cabo varias conferencias y conversaciones en torno al universo literario de Rodoreda; actividades para estudiantes; la performance 'The Stain' de María Jerez; el ciclo de itinerarios 'Las Barcelonas de Mercè Rodoreda: Itinerarios'; y el 8 de mayo se celebrará la fiesta de la Mercè con poetas, comediantes y músicos, entre otras actividades.