La CCOC critica que la construcción en Catalunya "crece sistemáticamente por debajo del PIB"

Archivo - Lluís Moreno, presidente de la Cámara de Contratistas de Obras de Catalunya, en una imagen de archivo. - CCOC - Archivo

Espera subidas de entre un 2 y un 2,5% en 2025 y entre un 2,5 y un 3% en 2026

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC), Lluís Moreno, ha explicado este miércoles que la actividad constructora en Catalunya aumentó un 1,7% en 2024, y ha criticado que el sector "crece sistemáticamente por debajo del PIB", que ese año subió un 3,6% en el territorio.

Lo ha dicho durante la presentación del informe 'El sector de la construcción en Catalunya 2025. Previsiones 2025 y 2026', en la que Moreno ha destacado que se espera que el sector crezca entre un 2 y un 2,5% en 2025 y entre un 2,5 y un 3% en 2026.

"El sector todavía no ha recuperado los volúmenes de producción previos a la pandemia y crece sistemáticamente por debajo del PIB, con una recuperación lenta debido a la pandemia y a la guerra en Ucrania", ha lamentado.

Ha apuntado que estos factores provocaron un aumento de los costes de materiales, de financiación y los indirectos, una situación agravada por "la falta sistemática de inversión pública" por parte del Estado y de la Generalitat.

Después de analizar un volumen de obras de 1.558,4 millones de euros en 2024 y de 1.796,1 millones en 2023, se estima que la cuota de mercado de las empresas socias de la CCOC es aproximadamente del 75%.

CRECIMIENTO EN 2025 Y 2026

Durante la jornada, también ha participado el economista y director del Departamento de Estudios de la CCOC, Rubén Gil, quien ha afirmado que la actividad constructora "todavía se encuentra un 8% por debajo de los niveles de producción de 2019".

Ha dicho que la CCOC estima incrementos de la actividad superiores al 2% en 2025 y 2026, amparándose en la necesidad de edificación residencial: "Existe una clara necesidad de intervención pública, especialmente para promover vivienda asequible y en régimen de alquiler".

También ha puesto en valor el compromiso de la Generalitat de construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030: "Esperamos que se ponga en marcha ya y que se noten los efectos de la licitación".

Ha señalado el contexto macroeconómico, con un crecimiento previsto de la economía catalana por encima de la media europea, por encima del 2%, por los fondos Next Generation, disponibles hasta 2026, y por las dinámicas del ciclo electoral.