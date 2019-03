CC.OO. de Catalunya alerta de que las mujeres están más inactivas por los trabajos domésticos

Publicado 07/03/2019 14:33:27 CET

Pide al Gobierno un reglamento para que la equiparación del permiso de maternidad y paternidad no quede como algo declarativo

BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha alertado este jueves de que las mujeres catalanas representan el 58% de la población inactiva, lo que supone 16 puntos por encima de los hombres, y que están más inactivas que ellos por los cuidados y las responsabilidades familiares.

Este es uno de los principales datos que ha recogido el sindicato en el informe 'Las condiciones de vida y de trabajos de las mujeres 2019', presentado un día antes de la jornada reivindicativa del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, para la que el sindicato ha convocado una huelga general de dos horas por turno.

El informe, que cuenta con indicadores de clase social, condición migratoria y edad, ha sido presentado por la miembro de la secretaria de Mujeres y Políticas LGTBI, Neus Moreno, y la secretaria de Comunicación Integral y Finanzas y portavoz del sindicato, Montse Ros.

Durante la presentación, también han reclamado al Gobierno español un real decreto ley que modifique los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral, y que desarrolle un reglamento antes de las elecciones para que la equiparación del permiso de maternidad y paternidad no quede en algo declarativo.

Moreno ha criticado que la desigualdad de género que sufren las mujeres se condensa en la violencia machista, la negación del derecho al propio cuerpo y la división sexual del trabajo; tres elementos que ha atribuido a la existencia de un sistema capitalista, neoliberal y patriarcal.

Preguntada por la retirada del apoyo del PP a la huelga del 8M, Ros ha opinado que se debe a que el partido se pensaba que el feminismo era inocuo y que la manifestación era folclórica: "Las reivindicaciones van a cambiar la economía y las relaciones de poder. Van a cambiar los derechos de las personas y el PP es una partido radicalmente de derechas y conservador que protege la acumulación de riqueza de unos cuantos".

INACTIVIDAD

Moreno ha puesto de manifiesto que la desigualdad laboral se explica por la segregación horizontal y vertical que sufren las mujeres, ya que tienen mayor presencia en los trabajos elementales y técnicos, y les cuesta escalar en los puestos de responsabilidad.

El informe recoge que el 15% de las mujeres inactivas lo están por tener otras responsabilidades personales o familiares, frente al 2% de los hombres, y que los cuidados de niños, adultos enfermos y gente mayor supone un 8% de los motivos de inactividad en las mujeres, cuanto en los hombres es del 1%.

Además, el 23% de las mujeres catalanas tiene un contrato a tiempo parcial, cuando en el caso de los hombres es un 8%: "La causa fundamental es que las mujeres no encuentran un trabajo a tiempo completo y la segunda es porque hacen trabajos de cuidados".

JORNADA LABORAL

El sindicato ha incidido en el hecho de que casi la mitad de las mujeres activas (49%) tienen estudios superiores, mientras que en el caso de los hombres, este segmento alcanza el 40% del total de activos.

Ros y Moreno también han criticado el aumento de las jornadas asociales, es decir, aquellas que por su distribución dificultan la atención de las demandas de cuidados por sus horarios, como lo son trabajar sábados, domingos, a última hora de la tarde y el trabajo nocturno.

En cuanto a la conciliación, han puesto de manifiesto que el 93% de las excedencias por cuidado de los hijos en 2017 fueron adoptadas por mujeres, y en el caso de las realizadas con motivo de cuidados familiares, el 82,5% también fueron mujeres.

Estas brechas se unen a las presentes en el mercado laboral y en las pensiones, ya que la brecha es del 23% en el torno laboral y del 37% en el caso de las pensiones, ha explicado Ros.

Ambas sindicalistas han reclamado cambios en los indicadores de la Generalitat para evaluar el mercado de trabajo porque no permiten saber con exactitud temas como los usos de tiempo y las condiciones de trabajo.

"Las administraciones deben sentarse y buscar indicadores que permitan ver cual es la situación de las mujeres, todo aquello que no se ve, no se transforma, no se cambia", ha reflexionado Moreno.