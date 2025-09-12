CC.OO. de Catalunya alerta del precio de la vivienda, "muy por encima del IPC general"

Archivo - Construcción de un edificio sostenible en el barrio de Vallcarca de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha alertado este viernes de que la evolución del precio de la vivienda, que en agosto se incrementó un 4,5% en Catalunya respecto al mismo mes del año pasado, está "muy por encima del IPC general, con un aumento del 2,4%.

Así lo ha expresado en un comunicado posterior a la publicación de los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de agosto, que en Catalunya subió hasta el 2,4% en agosto respecto a un año antes, una décima más que en julio (2,3%), según datos de este viernes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"El epígrafe del IPC que recoge la evolución del precio de la vivienda no captura adecuadamente la realidad debido a que, entre otros motivos, no contempla la evolución del precio de la vivienda de compra", ha aseverado el sindicato, que reclama medidas a corto, medio y largo plazo para garantizar el derecho a la vivienda.