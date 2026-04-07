CC.OO. de Catalunya valora que la guerra no afecte "de momento" al mercado laboral

Archivo - Imagen de la evolución del paro en Catalunya y en el conjunto de España desde enero de 2024 - CCOO DE CATALUNYA - Archivo

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha destacado que la guerra en Oriente Medio no ha tenido "de momento" una afectación en el mercado de trabajo en España, a pesar de haber desencadenado restricciones en la oferta de petróleo, gas natural y fertilizantes y generado un impacto inmediato en la inflación.

Así lo informa este martes en un comunicado, posterior a los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y que apuntan a que el paro bajó en 3.777 personas en marzo en Catalunya (-1,15%) respecto al mes anterior y en 8.289 personas respecto al mismo mes de hace un año (-2,5%), y la Seguridad Social ganó una media de 32.415 afiliados intermensuales (+0,84%) y 75.061 personas respecto al año anterior (2%).

El sindicato ha valorado que los datos de paro son los más bajos para un mes de marzo desde 2008, pero ha advertido de la necesidad de implementar políticas de empleo en los sectores económicos con mayor valor añadido y para los colectivos más vulnerables, como aquellas personas en situación de paro de larga duración o jóvenes.