CC.OO. desvincula el repunte de la inflación de la tendencia de los últimos meses

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha afirmado que el repunte de la inflación en Catalunya y en el conjunto de España "no afecta sustancialmente a la tendencia de los últimos meses", que a su parecer se ha caracterizado por una contención en el nivel general de precios.

Lo ha manifestado este miércoles, tras conocerse los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) de julio de 2025, que se situó en el 2,3%, tres décimas más que en junio (2%) y cuatro por debajo de la media española (2,7%).

"Este repunte se explica por dos factores: la habitual subida de precios en los servicios turísticos en esta época del año y un efecto estadístico que se ha producido al comparar el precio de los productos energéticos y los carburantes de este mes con los del mismo mes del año pasado", ha detallado el sindicato.