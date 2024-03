CC.OO. lamenta la muerte de una cocinera de Mas d'Enric (Tarragona) atacada por un preso

TARRAGONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CC.OO. ha lamentado la muerte el miércoles de una cocinera de la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) tras atacarla presuntamente un preso que después se suicidó, y ha mostrado sus condolencias a los familiares y su entorno.

En un comunicado este jueves, también han reclamado la dimisión del secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó.

El sindicato ha mostrado su "contundente rechazo a las repetidas agresiones que llevan sufriendo los trabajadores y trabajadoras penitenciarios de Catalunya hace demasiado tiempo".

Ante esta situación ha reclamado a la Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria de la Generlaitat que aplique medidas urgentes y efectivas.

Consideran que la Conselleria "no solo no reduce el riesgo sino que lo aumenta, no protege la integridad y la vida de los trabajadores y trabajadoras así como de las personas internas", y han remarcado que los profesionales tienen derecho a la protección de su vida y salud en los centros de trabajo.