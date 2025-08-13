CC.OO. lamenta la muerte de un temporero en Lleida y tomará medidas si se incumplió la normativa

Archivo - Daños del pedrisco en una finca de la comarca del Segrià en Lleida. - AYUNTAMIENTO DE ALCARRÀS - Archivo

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha lamentado la muerte de un temporero en Alcarràs (Lleida) durante la ola de calor este lunes, que a la espera de una confirmación oficial, consideran que podría tratarse de un accidente laboral, por lo que avisa de que, en caso de incumplimiento de la normativa de riesgos, el sindicato se reserva emprender las medidas correspondientes.

"No podemos dejar en ningún caso de denunciar que por desgracia estos incumplimientos se producen mucho más habitualmente de lo que se quiere hacer creer, alguien tendrá que dar explicaciones de cómo se puede llegar a justificar que una persona esté trabajando por encima de los 40 grados de temperatura", afirman en un comunicado este miércoles.

Considera el sindicato que los avances en materia de riesgos laborales "todavía están lejos de una campaña agraria que garantice unas condiciones laborales dignas que lleguen" a todos los trabajadores, por lo que instan a las partes implicadas a sentirse interpeladas para que nunca más haya que lamentar la pérdida de una vida, en sus palabras.