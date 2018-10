CC.OO. pide a BMN que reclame el dinero de pensiones de los directivos de Caixa Penedès

Actualizado 25/11/2011 16:22:34 CET

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CC.OO., presente en el consejo de administración de Caixa Penedès, ha pedido a la dirección de BMN que "si hay hueco legal" reclame en los juzgados el dinero de los fondos de pensiones de los directivos de la caja catalana creados en otra entidad, ha explicado a Europa Press un portavoz sindical.

Caixa Penedès se integró en el grupo BMN, que ha planteado a los trabajadores la necesidad de reducir gastos salariales entre 35 y 45 millones de euros, una cifra que CC.OO. defiende que se reduciría a la mitad si se recuperase el dinero que los altos directivos de Caixa Penedès desviaron a planes de pensiones "sin transparencia".

De momento, la Fiscalía Superior de Barcelona ha abierto investigación sobre los planes de pensiones que han recibido "determinados altos directivos" de Caixa Penedès, según han informado fuentes judiciales.

El presidente de Caixa Penedès, Ricard Pagès, y el director general de la entidad, Manuel Troyano, han dimitido de sus cargos este jueves después de saberse que ellos y otros dos directivos, que ya no están en la caja, contaban con un plan de pensiones en otra entidad de 20 millones de euros, datos de Caixa Penedès.

También contarían con este plan de pensiones el ex director general Joan Caellas y el ex director de recursos humanos Jaume Jorba, aunque el reparto de la dotación del plan de pensiones no es igual para todos.

El consejo de administración de la entidad ha manifestado su "desaprobación en contenido, método de instrumentación, falta de transparencia, excepcionalidad y desproporción de los paquetes de carácter remuneratorio".

NUEVA CÚPULA

El consejo ha nombrado al vicepresidente primero de la entidad, Albert Vancells, nuevo presidente de manera provisional hasta la convocatoria de la próxima asamblea general, prevista de momento para junio de 2012.

Con todo, la próxima semana se reunirá de forma extraordinaria la comisión ejecutiva y el consejo para designar también un nuevo director general.

Caixa Penedès, integrada en el grupo BMN, recibió junto con sus socios ayudas públicas por valor de 916 millones de euros a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).