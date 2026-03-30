CC.OO. rechaza la nueva decisión del TSJC sobre el decreto catalán en las escuelas

Archivo - Sillas dentro de una escuela - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Educación de CC.OO. de Catalunya ha manifestado este lunes su rechazo ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de ordenar la ejecución provisional de la sentencia que anula varios artículos del Decreto 91/2024, regulador del régimen lingüístico del sistema educativo catalán.

En un comunicado, el sindicato considera que esta nueva resolución judicial "supone un nuevo ataque al modelo de escuela catalana", del que ha dicho que garantiza la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el conocimiento de las dos lenguas oficiales por parte de todo el alumnado.

La organización ha señalado que este decreto, impulsado por el Govern de la Generalitat, tenía como objetivo reforzar el papel del catalán como lengua vehicular del sistema educativo, y que su suspensión y posterior anulación parcial "responden a una sostenida ofensiva que judicializa la política lingüística y cuestiona un consenso educativo ampliamente compartido".

Ante este escenario y como sindicato firmante del Pacte Nacional per la Llengua, CC.OO. ha expresado su "compromiso firme con la defensa y promoción del catalán en la escuela, especialmente en un contexto social y educativo cada vez más diverso".

Asimismo, ha mostrado su apoyo a las iniciativas del Govern y de la comunidad educativa para recurrir esta decisión, ha exigido "respeto por la autonomía pedagógica de los centros y las competencias educativas de Catalunya" y ha reclamado que se ponga fin a la judicialización del modelo educativo, según el sindicato.