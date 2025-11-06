CC.OO. valora "positivamente" la aprobación del Estatuto del Becario en el Consejo de Ministros

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha valorado "positivamente" el anteproyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido como Estatuto del Becario, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, informa en un comunicado este jueves.

La norma, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social más de 2 años después de su presentación, deberá ahora tramitarse en el Congreso, a fin principalmente de regular las prácticas no laborales en empresas, definir su marco jurídico y establecer los derechos y obligaciones de las personas en formación.

El sindicato se reunirá con los grupos parlamentarios en el Congreso para que el Estatuto del Becario avance "como medida para poner freno a la precariedad que viven los jóvenes".

Considera que su tramitación en el Congreso es "un camino que no será fácil a causa de una situación política complicada" y ante los detractores de una norma que, a su parecer, cambia sustancialmente la cultura de las prácticas en formación de los jóvenes del país.

Entre sus puntos clave, CC.OO. destaca la habilitación de una tutoría adecuada, perseguir y detectar el fraude, la participación de la Representación Legal de los Trabajadores y Trabajadoras o la inclusión en los mecanismos de prevención de riesgos laborales, entre otros.