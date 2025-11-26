La CE distingue a la Generalitat por su implementación de la IA para realizar informes ambientales

El director general de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat, Marc Vilahur, y el director del programa GovTech Catalonia Daniel Marco. - GENERALITAT

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea (CE) ha distinguido a la Generalitat en los premios Best Cases Awards de SEMIC por la implementación de la inteligencia artificial (IA) para la realización de informes ambientales, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat este miércoles.

El director general de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat, Marc Vilahur, ha puesto en valor el trabajo para "avanzar en el uso de la IA para hacer a los servicios públicos más eficientes y más próximos a la ciudadanía".

La generación de estos informes con IA permite "agilizar y facilitar el trabajo de los técnicos responsables de autorizar o evaluar el impacto" de las actividades y proyectos en el medio natural, ha explicado la Conselleria.