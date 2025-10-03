La CE firma un contrato con Hipra para suministrar 4 millones de nuevas vacunas contra el Covid

El presidente y ceo de Hipra, David Nogareda, y el director de Preaparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias de la CE, Laurent Muschel. - HIPRA

Los países firmantes podrán pedir dosis según sus necesidades

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (Hera) de la Comisión Europea (CE) ha firmado, a petición y en nombre de 14 países participantes, un contrato marco de compra conjunta con Hipra para suministrar hasta 4 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 Bivermax, adaptada a la variante LP.8.1.

Los países participantes podrán pedir dosis según sus necesidades y sin un mínimo de dosis obligatorio durante 2 años, con entregas a tiempo para la campaña de vacunación en curso, informa Hipra en un comunicado de este viernes.

"PROTECCIÓN CONTINUADA"

La Comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis de la CE, Hadja Lahbib, ha declarado que ante el aumento pronunciado de los casos de la nueva variante de Covid, se debe garantizar la "protección continuada", especialmente para proteger los más vulnerables.

Lahbib ha explicado que con el portafolio "diversificado" de vacunas refuerzan su preparación y aseguran el suministro de contramedidas médicas necesarias contra la amenaza del Covid-19, siempre presente, en sus palabras.

"Esta vacuna de Hipra sigue un enfoque integral, desde la R+4 hasta la producción, ubicada íntegramente en Europa, fortaleciendo nuestra autonomía estratégica. Estamos comprometidos a reforzar nuestra seguridad sanitaria para una Europa más segura, saludable y bien protegida", ha afirmado la comisaria.

"SÍMBOLO DE CONFIANZA"

El presidente y ceo de Hipra, David Nogareda, ha subrayado que el acuerdo es un "símbolo de confianza" en la capacidad de la empresa de contribuir a la protección de la salud pública.

"Desde la investigación hasta la fabricación, todo el proceso tiene lugar en Europa, o que nos permite garantizar calidad, seguridad e independencia estratégica. Con este contrato, reforzamos no solo la respuesta ante la Covid-19, sino también la preparación de Europa para futuros retos sanitarios", ha concluido Nogareda.

LA VACUNA

La vacuna de Hipra ha recibido la Autorización de la Comercialización de la Comisión Europea después de demostrar que genera inmunidad contra la variante LP.8.1 y protección cruzada contra otras sublínias emergentes, como la NB.1.8.1 y XFG.

Está preparada para su distribución en viales monodosis y se puede conservar entre 2 y 8 grados, con una caducidad de 12 meses.