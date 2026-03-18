El CEC pide "no perder más oportunidades" tras el aplazamiento del debate de las cuentas catalanas

Archivo - El decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carlos Puig de Travy, en una imagen de archivo - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), Carles Puig de Travy, ha instado a "actuar con la máxima celeridad para que Catalunya no pierda más oportunidades" tras el aplazamiento del debate de los Presupuestos catalanes de 2026 entre el Govern y ERC.

En un comunicado este miércoles, la entidad colegial ha lamentado las circunstancias que han llevado a tomar la decisión del Govern de retirar el proyecto de las cuentas para este año y ha criticado que esta situación "alarga la incertidumbre institucional y retrasa la capacidad de responder a las necesidades urgentes" de Catalunya.

Sin embargo, el CEC confía en que los grupos parlamentarios "serán capaces de dejar de lado sus intereses particulares y llegar a un acuerdo lo antes posible por el bien de todos los catalanes".

Puig de Travy ha insistido en "la urgencia de aprobar nuevos presupuestos", tal como hizo el pasado lunes cuando el Col·legi hizo público el documento 'Por qué pedimos Presupuestos de la Generalitat 2026', en el que expone 12 razones que instan al Parlament de Catalunya a validar nuevas cuentas.

"En un contexto de incertidumbre global, disponer de nuevos presupuestos aprobados es fundamental para generar estabilidad institucional, promover la confianza de la sociedad, ofrecer garantías al tejido productivo, reforzar el estado del bienestar y fomentar el progreso económico y social del país", ha señalado.