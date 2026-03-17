La Cecot alerta de que el "deterioro" de polígonos industriales pone en riesgo la competitividad

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BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La patronal Cecot ha alertado de que el "deterioro" de los polígonos industriales pone en riesgo la competitividad de la economía catalana, por lo que ha pedido un plan específico en inversión y una gobernanza más efectiva.

Así lo indica este martes tras publicar un informe elaborado sobre las carencias y condiciones para modernizar los polígonos, a través de las infraestructuras, la seguridad, la movilidad, la energía, el talento y la gobernanza, informa en un comunicado.

XAVIER PANÉS

Su presidente, Xavier Panés, ha destacado que la mejora de los polígonos "no es sólo una actuación puntual sobre el entorno productivo, sino una pieza clave de una estrategia más amplia para reforzar el peso de la industria en la economía catalana".

Ha destacado que un polígono debe estar bien mantenido, seguro, bien conectado y adaptado a las necesidades actuales --tanto en infraestructuras como en tramitación administrativa, servicios, energía o talento-- y que todo es "una condición indispensable para retener inversiones, facilitar ampliaciones y atraer nuevos proyectos".

"DÉFICITS ACUMULADOS"

La Cecot considera que, pese a que los polígonos concentran gran parte de la actividad productiva, el empleo y la base fiscal de los municipios, pero su informe profundiza en un conjunto de déficits acumulados en infraestructuras, servicios, planificación y gobernanza que impactan de forma directa en la competitividad.

Por eso, la patronal defiende que incrementar la base industrial es determinante para ganar resiliencia, generar valor añadido y garantizar empleo de calidad, "especialmente en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, disrupciones en las cadenas de suministro y una creciente competencia global".

En este sentido, alinea este planteamiento con las estrategias europeas orientadas a reforzar la soberanía industrial y la autonomía estratégica, poniendo en valor el papel del suelo industrial y polígonos como infraestructuras esenciales para sostener esta capacidad productiva y evitar deslocalizaciones.

En concreto, constata un "déficit histórico de inversiones" en pavimentos, aceras, alumbrado y sistemas de drenaje eficiente, y también pone el foco en la obsolescencia del parque edificado con naves, que a su parecer no responden a los requerimientos logísticos y energéticos actuales.