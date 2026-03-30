La Cecot celebrará su primer salón de empleo el 28 de abril en Terrassa (Barcelona)

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BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La patronal Cecot ha impulsado 'Saló Connecta: Talent i Empresa', su primer salón de ocupación, que tendrá lugar el 28 de abril en su sede de Terrassa (Barcelona), en la que conectará a personas en búsqueda de empleo con empresas con vacantes reales para "agilizar la contratación y mejorar el encaje entre oferta y demanda laboral".

La jornada incluirá talleres exprés sobre currículum vitae (CV), LinkedIN y uso de inteligencia artificial (IA) para mejorar la búsqueda de trabajo y adaptar candidaturas, informa la organización empresarial en un comunicado este lunes.

La cita contará con empresas como Eurofragance, Pastisart, Educa Borràs, Parc Vallès, Forcadell, Veolia, Mikalor, SM Savall, Vítaly, TOI TOI, Egarfil, Rubi Group, DOGA, Celsa Group, Mútua Terrassa o Leitat Technological Center, que ya han confirmado su participación con vacantes activas.

El secretario general de la Cecot, Oriol Alba, ha destacado que "no se trata de dejar un CV y esperar semanas de respuesta", sino que la voluntad es facilitar procesos más ágiles, basados en el contacto humano, que ayuden a personas y empresas a tomar decisiones informadas y eficientes.

El Saló Connecta se enmarca dentro de la estrategia de la patronal de avanzar hacia "un mercado de trabajo más sostenible, eficiente y competitivo", en línea con el informe recientemente presentado por la entidad con 38 medidas para reducir la dificultad de contratar personal cualificado.