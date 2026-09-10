Cecot pide medidas urgentes para acelerar la transición energética ante la escalada de costes

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BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha alertado de que la escalada de costes energéticos de las últimas semanas ha vuelto a generar una situación de incertidumbre entre las empresas y está teniendo repercusiones directas en la competitividad industrial, ante lo que ha pedido medidas urgentes para acelerar la transición energética.

En un comunicado este jueves, la patronal ha explicado que ve prioritario incrementar el despliegue de energías renovables para reducir la dependencia energética con el exterior y aumentar la generación de energía sostenible.

Ha recordado, sin embargo, que la transición energética no se resuelve únicamente con más generación renovable, sino que requiere de "una profunda adaptación" de las infraestructuras eléctricas y una red más flexible y resiliente.

Desde la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de Cecot han destacado especialmente el almacenamiento eléctrico, que consideran clave para garantizar la estabilidad del sistema, facilitar la integración de las renovables y reducir la exposición a episodios de volatilidad de precios.

En paralelo, la patronal ha reclamado también una revisión de los elementos fiscales y regulatorios que acaban por encarecer el coste final de la energía para las empresas, e impulsar en su lugar una fiscalidad que incentive las inversiones en eficiencia energética, electrificación y descarbonización.