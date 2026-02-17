Cecot subraya el papel de los servicios proactivos para prevenir la insolvencia empresarial

Archivo - Sede de la patronal Cecot - CECOT - Archivo

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha subrayado el papel de los servicios proactivos para prevenir la insolvencia empresarial, durante la jornada 'Com crear o millorar els serveis proactius que ofereixen les administracions', organizada por la Generalitat dentro del proyecto europeo Interreg ProacSME.

En un comunicado este martes, la patronal ha explicado que este proyecto está orientado a impulsar servicios públicos más proactivos, digitales y eficientes de toda Europa.

El encuentro ha mostrado cómo las administraciones públicas pueden anticipar necesidades, reducir cargas burocráticas y ofrecer servicios adaptados a la ciudadanía y las empresas.

En su participación, la patronal ha puesto en valor la importancia de estas herramientas de alerta para "mejorar la supervivencia de las pymes".

La directora del servicio HelpEmpresa de Cecot, Laura Sallent, ha explicado que las pymes "no identifican a tiempo las señales que indican riesgo de insolvencia" y que proyectos como ProacSME permiten tener estas herramientas.