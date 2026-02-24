Cellnex colaborará con Point One para ampliar la disponibilidad de servicios de posicionamiento

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha alcanzado un acuerdo con Point One Navigations para ampliar la disponibilidad de servicios de posicionamiento de alta precisión en toda Europa, informa en un comunicado este martes.

El acuerdo permite a Point One aprovechar la red de emplazamientos 'neutral host' de Cellnex para acelerar el despliegue de su red de corrección de alta precisión en Italia, Polonia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos y Suiza.

Cellnex ha explicado que la colaboración refuerza su compromiso de apoyar "al amplio ecosistema de proveedores de servicios de posicionamiento cinemático en tiempo real (RTK).

El director global de ventas de Cellnex, Jamie Hayes, ha explicado que el pacto impulsará "la industria europea de la robótica en sectores como la automoción, el transporte, la logística y la seguridad pública".

El director de Europa de Point One, Lucas McKenna, ha señalado que la red RTK de la empresa "proporciona posicionamiento de alta precisión a escala continental", lo que facilita la implementación de la movilidad autónoma.