Un centenar de manifestantes irrumpe en la estación de França de Barcelona tras el acto del Rey

Han llegado hasta la zona de vías después de que Mossos haya retirado el cordón de seguridad

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de manifestantes, según fuentes de Renfe, han irrumpido alrededor de las 12 horas de este viernes en la estación de França, una hora después de que finalizara el acto de la Barcelona New Economy Week (Bnew) en el que han participado el Rey Felipe VI y el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Los concentrados han accedido a la estación por la avenida del Marquès de l'Argentera después de que los Mossos d'Esquadra han retirado las vallas colocadas a la altura de la calle de Ocata, a unos 200 metros de la entrada, que impedían a los manifestantes acercarse a la estación.

Una parte de los manifestantes ha entrado al vestíbulo y ha conseguido llegar a la zona de vías, mientras que el grueso de los concentrados se ha quedado fuera porque una línea de agentes de los antidisturbios de la policía catalana les ha impedido el paso.

Durante pocos minutos, los manifestantes han gritado consignas contra la policía como 'Catalunya no té rei', 'Pim, pam, pum, que no en quedi ni un', 'No mereixeu la senyera que porteu' y 'Sin farlopa no sois nada', y se ha producido algún empuje contra los manifestantes más cercanos a la línea policial.

Minutos más tarde, las puertas de la entrada de la estación se han cerrado, y agentes antidisturbios de Mossos han agrupado en el vestíbulo a los manifestantes, donde les han identificado.

Los Mossos que estaban fuera de la estación se han retirado hacia sus vehículos, donde han permanecido en pie mientras los manifestantes seguían cantando proclamas, y cerca de las 12.30 horas los que quedaban dentro de la estación han ido saliendo.