Un centenar de personas protesta ante el consulado de EEUU de Barcelona por el bloqueo a Cuba

Concentración en el consolado de EEUU de Barcelona para protestar en contra del bloqueo en Cuba
Concentración en el consolado de EEUU de Barcelona para protestar en contra del bloqueo en Cuba - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 21 marzo 2026 12:53
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BARCELONA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas se ha concentrado este sábado ante el consulado de Estados Unidos en Barcelona para protestar contra sus políticas respecto a Cuba, según han informado fuentes municipales a Europa Press.

Los participantes de la concentración, organizada por Defensem Cuba, han protestado con lemas como "Paremos la agresión a Cuba! El bloqueo mata" y "Basta de bloqueo energético a Cuba".

Los manifestantes han reclamado el fin del bloqueo estadounidense y han denunciado su impacto en la población cubana.

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