La central nuclear de Ascó (Tarragona) hace el simulacro anual del Plan de Emergencia Interior

Un momento del simulacro - ANAV

TARRAGONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear de Ascó (Tarragona) ha hecho este jueves por la mañana el simulacro anual del Plan de Emergencia Interior (PEI), seguido por inspectores del CSN y auditores internos independientes de ANAV, informa ANAV en un comunicado.

Se ha simulado una agresión hostil que obligue a activar la Unidad de Respuesta de la Guardia Civil que hay en el propio emplazamiento, y además se ha simulado que un incendio activa a Bombers de la Generalitat, por todo lo cual se declararía la categoría III del PEI en ambas unidades.

Se ha ensayado la evacuación del personal que no intervendría en la gestión de la emergencia, además de la activación de Bombers y de la Unidad de Respuesta de la Guardia Civil.