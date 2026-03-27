El Centre d'Art de Banyoles (Girona) abre con obras de Miró, Tàpies y Picasso

Foto de familia de la inauguración. - HAROLD ABELLAN - CENTRE D'ART DE BANYOLES

GIRONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Art de Banyoles (Girona) ha abierto sus puertas este viernes con una exposición semipermanente de 76 obras, procedentes de una donación de 136 de Jordi Gimferrer, con piezas de Joan Miró, Antoni Tàpies y Pablo Picasso, así como Rembrandt o Goya.

La exposición también incluye a Antonio Saura, Eduardo Chillida, Marià Fortuny, Josep Llimona y Miquel Barceló, entre otros, así como una "representación significativa" de arte africano, oriental y antigüedades egípcias, griegas y romanas, informa el museo en un comunicado de este viernes.

Al acto de inauguración han asistido la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández; el alcalde de Banyoles, Miquel Noger, y el coleccionista Jordi Gimferrer, entre otras autoridades.

Hernández ha destacado de que se trata de una colección "muy personal" y muy importante para Catalunya, y ha agradecido la generosidad a Gimferrer.

FUTURAS AMPLIACIONES

El nuevo equipamiento es el resultado de un proceso iniciado en diciembre de 2022 con la firma del acuerdo entre el Ayuntamiento de Banyoles y la familia Gimferrer, que ha permitido incorporar "una colección de alto valor artístico y patrimonial" y hacerla accesible a la ciudadanía.

Tras la inauguración del Centre d'Art, está prevista una segunda fase que incluirá una sala de exposiciones temporales --abiertas a la creación actual y de proximidad-- y un espacio pensado para desarrollar un programa educativo propio, así como una colaboración con el Monestir de Sant Esteve, que acogerá también muestras temporales.